КРАСНОДАР, 11 окт – РИА Новости. Наряд ДПС в Темрюке задержал водителя, в отношении которого составил 10 административных протоколов за езду по "встречке", попытку скрыться, оказание сопротивления полицейским, отказ от медосвидетельствования и ряд других правонарушений, задержанным оказался вице-мэр города, которого уволили в этот же день, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Мужчина был доставлен в отдел полиции, где в отношении него было составлено 10 административных протоколов", — сообщает пресс-служба полицейского главка.
В четверг администрация Темрюка сообщила на своем сайте, что задержанным оказался бывший вице-мэр города Валентин Отрошко, который был уволен с занимаемой должности.
Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД, суд арестовал Отрошко на 10 суток за неповиновение требованиям полиции. Материалы по другим нарушениям будут рассмотрены позднее.
Санкции вменяемых нарушителю статей в качестве максимального наказания предусматривают административный арест на срок до 15 суток. В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.