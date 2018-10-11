Вице-мэр Темрюка после увольнения напился и устроил езду по встречке

КРАСНОДАР, 11 окт – РИА Новости. Наряд ДПС в Темрюке задержал водителя, в отношении которого составил 10 административных протоколов за езду по "встречке", попытку скрыться, оказание сопротивления полицейским, отказ от медосвидетельствования и ряд других правонарушений, задержанным оказался вице-мэр города, которого уволили в этот же день, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, около 23.00 мск среды наряд ДПС заметил Mercedes, движущийся по "встречке". Наряд ДПС безуспешно попытался остановить его. В результате преследования полицейские заблокировали транспортное средство. При задержании водитель оказал активное сопротивление, от медосвидетельствования отказался, при этом по внешним признакам был нетрезв, говорится в сообщении.

"Мужчина был доставлен в отдел полиции, где в отношении него было составлено 10 административных протоколов", — сообщает пресс-служба полицейского главка.

В четверг администрация Темрюка сообщила на своем сайте, что задержанным оказался бывший вице-мэр города Валентин Отрошко, который был уволен с занимаемой должности.

"Данное решение вызвало эмоциональный срыв у чиновника, что повлияло на его дальнейшие действия… В администрации района осуждают поведение бывшего чиновника и надеются, что он понесёт справедливое наказание", — говорится в сообщении мэрии.

Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД, суд арестовал Отрошко на 10 суток за неповиновение требованиям полиции. Материалы по другим нарушениям будут рассмотрены позднее.

Санкции вменяемых нарушителю статей в качестве максимального наказания предусматривают административный арест на срок до 15 суток. В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.