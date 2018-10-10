На Урале число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 17 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Количество пострадавших в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в городе Каменск-Уральский Свердловской области выросло до 17 человек, из них семеро госпитализированы, сообщил РИА Новости в среду представитель областного минздрава Константин Шестаков.

Представитель прокуратуры региона Марина Канатова до этого сообщала РИА Новости о 16 пострадавших. Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что ДТП произошло в Красногорском районе города Каменск-Уральский Свердловской области на остановке общественного транспорта "Красная звезда", в районе дома №59 по улице Штукатуров. Сообщение о ДТП поступило в полицию около 18.15 местного времени (16.15 мск).

"Всего за медицинской помощью обратились 17 человек, семеро из них госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней степени тяжести", — сказал Шестаков.