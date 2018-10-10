Суд во Владимире подтвердил законность обыска в квартире прокурора

ВОРОНЕЖ, 10 окт — РИА Новости. Октябрьский районный суд Владимира подтвердил законность обыска в квартире прокурора города, подозреваемого в получении крупной взятки, сообщило в среду региональное управление СК РФ.

Ранее СУСК РФ по региону сообщило, что 35-летний прокурор города Владимира Илья Копытин подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в период работы на должностях муромского городского прокурора и прокурора Владимира Копытин "из корыстной заинтересованности вступал во внеслужебные отношения с лицами, которые занимались незаконной коммерческой деятельностью". По данным СУСК, в отношении них он обязан был принимать меры, связанные с пресечением и реализацией прокурорского надзора. После возбуждения уголовного дела в отношении прокурора в квартире Копытина был произведен обыск.

"Сегодня Октябрьским районным судом проверена законность произведенного следственного действия и вынесено судебное постановление о признании обыска законным", — говорится в сообщении.

Следствие ходатайствовало об аресте Копытина, но тот на заседание суда не явился.

Прокуратура Владимирской области отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении прокурора города Владимира по обвинению в получении крупной взятки, поскольку считает его необоснованным и незаконным.