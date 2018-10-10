В Свердловской области 12 человек пострадали в ДТП с автобусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Двенадцать человек, из них двое детей, пострадали в среду при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

"По предварительным данным, водитель иномарки, мужчина 1979 года рождения, выехал на полосу встречного движения при совершении обгона через сплошную и в результате допустил лобовое столкновение с автобусом марки "Богдан" маршрута № 16. В результате сильного удара два человека пострадали в иномарке. Это сам водитель и его пассажир. Водитель очень сильно пострадал, в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Его пришлось доставать при помощи специалистов МЧС. А в пассажирском автобусе пострадали, по предварительным данным, 10 пассажиров, из них двое детей 17 и 8 лет", — сказал собеседник агентства.