Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусами в Уфе

Место столкновения двух автобусов в центре Уфы

Место столкновения двух автобусов в центре Уфы

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика в связи с ДТП с автобусами в Уфе, сообщается на сайте ведомства.

Ранее МЧС сообщало, что днем в среду на остановке общественного транспорта "Парк имени Калинина" города Уфы столкнулись два автобуса. По последним данным, в аварии пострадали 17 человек.

"В связи с аварией инспекторами Западно-Уральского межрегионального управления Госавтодорнадзора начата внеплановая проверка в отношении перевозчика (ИП), по предварительной информации, признанного виновным в аварии из-за отказа тормозов", — говорится в сообщении.

Ространснадзором установлено, что оба автобуса осуществляли регулярные перевозки по лицензии. При визуальном осмотре места ДТП было зафиксировано, что освещение дороги имеется, дорожные знаки соответствуют требованиям ГОСТ.