Генерал Лаушкин был допрошен в суде по делу полковника Захарченко

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Свидетель по делу полковника Дмитрия Захарченко генерал МВД Алексей Лаушкин был допрошен в Пресненском суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Лаушкин – свидетель по делу о взятке в размере 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. В среду в суде Лаушкин рассказал, что Меди Дусс обратился к нему с просьбой помочь наладить контакт с Захарченко, в те годы занимавшимся выявлением преступлений в сфере рыболовства. Полковник согласился помочь ресторатору с проверками из ГУЭБиПК МВД России за 800 тысяч долларов, посредником в передаче денег со стороны Захарченко выступал полковник ФСБ Дмитрий Сенин, который позже был объявлен в розыск.

Помимо денег, взяткой следствие посчитало и дисконтную карту в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%, которую полковник получил от Лаушкина. По словам генерала МВД, он передал карту Сенину, она была оформлена на имя допрашиваемого.

Тем не менее, Лаушкин не ответил на вопрос, почему карта была оформлена на него. "Об этом нужно спросить Дусса", — заявил он, отметив, что не стал с этим спорить, так как находился с ресторатором в товарищеских отношениях и доверял его решениям.

Кроме того, генерал МВД несколько раз заявил, что не считает себя посредником во взяточничестве. По его словам, он лишь помог своему другу, Меди Дуссу, "закрыть проблемы с бизнесом материальным способом". В целом Лаушкин придерживался своих показаний, которые он дал в ходе предварительного следствия.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.