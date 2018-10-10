Медики обследовали всех пострадавших в ДТП с автобусами в Уфе

УФА, 10 окт — РИА Новости. Врачи обследовали 17 человек, пострадавших при столкновении двух автобусов в Уфе, четверо из них, в том числе двое подростков, госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Башкирии.

Ранее МЧС сообщало, что днем в среду на остановке общественного транспорта "Парк имени Калинина" города Уфы столкнулись два автобуса.

"Всего в аварии, по последним данным, пострадали 17 человек. Медики осмотрели и оказали помощь всем, четверо остаются в больницах. Двое из госпитализированных — это 16-летние подростки. Врачи оценивают состояние пострадавших как легкой и средней тяжести", — сообщили в республиканском Минздраве.