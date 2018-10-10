Гаишник из Самары получил 36 тонн щебня в качестве взятки

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Начальник отделения дорожной инспекции самарской ГИБДД обвиняется в получении 36 тонн щебня в качестве взятки от руководства муниципального транспортного предприятия, сообщает СК РФ.
"Тридцать шесть тонн щебня получил начальник отделения дорожной инспекции самарской ГИБДД Алексей Тулин от руководства муниципального транспортного предприятия… Полицейскому предъявлено обвинение в получении взяток", — говорится в сообщении СК РФ.
Добавляется, что следствие устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности мужчины.