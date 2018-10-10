Гаишник из Самары получил 36 тонн щебня в качестве взятки

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Начальник отделения дорожной инспекции самарской ГИБДД обвиняется в получении 36 тонн щебня в качестве взятки от руководства муниципального транспортного предприятия, сообщает СК РФ.

Согласно информации следствия, обвиняемый получил взятку от руководства муниципального транспортного предприятия Самары за то, что он закрывал глаза на нарушения в ходе ремонта трамвайных путей, выходящих на автомобильные дороги.

"Тридцать шесть тонн щебня получил начальник отделения дорожной инспекции самарской ГИБДД Алексей Тулин от руководства муниципального транспортного предприятия… Полицейскому предъявлено обвинение в получении взяток", — говорится в сообщении СК РФ.

Добавляется, что следствие устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности мужчины.