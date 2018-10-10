Прокуратура проверит перевозчиков после ДТП с автобусами в Уфе

УФА, 10 окт — РИА Новости. Башкирская прокуратура проверит перевозчиков на предмет надлежащего оказания услуг населению после столкновения двух пассажирских автобусов в Уфе, в котором пострадали 16 человек, сообщили в региональном надзорном органе.

В среду днем на остановке общественного транспорта Парк имени Калинина в Уфе столкнулись два автобуса марок "ПАЗ" и "НЕФАЗ". По последним данным минздрава региона, в больницы города были доставлены 16 пострадавших, по результатам осмотра 14 из них госпитализированы. Среди госпитализированных есть два подростка, обоим по 16 лет.

После происшествия республиканская прокуратура организовала проверку.

"В ходе проверки планируется дать оценку действиям организаций-перевозчиков на предмет надлежащего оказания услуг населению, соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности",- говорится в сообщении надзорного органа.