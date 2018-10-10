Прокуратура проверит перевозчиков после ДТП с автобусами в Уфе

УФА, 10 окт — РИА Новости. Башкирская прокуратура проверит перевозчиков на предмет надлежащего оказания услуг населению после столкновения двух пассажирских автобусов в Уфе, в котором пострадали 16 человек, сообщили в региональном надзорном органе.
После происшествия республиканская прокуратура организовала проверку.
"В ходе проверки планируется дать оценку действиям организаций-перевозчиков на предмет надлежащего оказания услуг населению, соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности",- говорится в сообщении надзорного органа.