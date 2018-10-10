МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Следствие решило просить о заключении под стражу водителя троллейбуса, наехавшего на людей в Орле, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что авария произошла на остановке "Дворец спорта" около 14.45 мск вторника. Троллейбус четвертого маршрута сбил стоявших на остановке людей, три человека, в том числе один 17-летний подросток, погибли. Двое пострадавших — девушка 1994 года рождения и молодой человек 2001 года рождения — госпитализированы. Губернатор Орловской области Андрей Клычков взял ситуацию на личный контроль.

Добавляется, что по инициативе руководителя следственного управления дело передано из полиции в СУСК РФ по Орловской области.

"По результатам проведенных первоначальных следственных действий принято решение ходатайствовать перед судом об избрании в отношении водителя троллейбуса меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе следствия будет дана объективная оценка действиям водителя автобуса, который, нарушив правила дорожного движения, осуществлял высадку и посадку пассажиров на проезжей части, не припарковав транспортное средство в установленном месте. Уголовно-правовая оценка будет дана и действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию выпуска общественного транспорта на линию.