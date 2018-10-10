В СК назвали причину убийства следователя в Подмосковье

На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское. 10 октября 2018

На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское. 10 октября 2018

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Данные, собранные правоохранителями, подтверждают, что убийство следователя полиции в Подмосковье в среду совершенно из-за ее профессиональной деятельности, сообщила старший помощник ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Женщину-следователя в звании подполковника убили сегодня утром выстрелом в шею, когда она выходила из подъезда в поселке Архангельское Красногорского района. Убийца скрылся. Погибшая работала старшим следователем в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Ранее убийство из-за профессиональной деятельности рассматривалось как одна из версий.

"В ходе расследования уголовного дела… у следствия появились достаточные данные, свидетельствующие о том, что преступление в отношении сотрудника совершено с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее производстве", — сообщила она.

Врадий отметила, что преступные действия неизвестных квалифицированы по признакам преступлений "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконный оборот оружия".

"Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в аппарат ГСУ СК России по Московской области", — добавила Врадий.

Кроме того, как выяснили в Следственном комитете, несколько месяцев назад автомобиль женщины подожгли неизвестные. Установить их так и не удалось.