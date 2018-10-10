Процесс по делу Серебренникова начнется 17 октября

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Мещанский суд Москвы через неделю, 17 октября, начнет процесс по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях в "Седьмой студии", сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

"Суд проведет предварительное заседание по делу", — сказала она. По закону, эта стадия процесса проходит в закрытом режиме.

Как полагает следствие, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, виновными себя не считают. Сам Серебренников в начале расследования был помещен под домашний арест, с тех пор мера пресечения неоднократно продлялась, последний раз – на прошлой неделе.