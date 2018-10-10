В Уфе количество пострадавших в ДТП с автобусами возросло до 12 человек

УФА, 10 окт — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух автобусов на остановке в Уфе возросло до 12 человек, среди них есть один ребенок, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС Башкирии.

Ранее МЧС сообщало, что днем на остановке общественного транспорта Парк имени Калинина города Уфы столкнулись два автобуса. По последним данным полиции, в аварии получили травмы девять человек. Сообщалось, что пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №21.

"По уточненной информации, пострадало 12 человек, в том числе один ребенок", — сообщил агентству представитель башкирского МЧС.