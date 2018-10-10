СК опубликовал видео с места убийства женщины-следователя‍

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. СК опубликовал видео с места убийства следователя по особо важным делам.

На кадрах видно тело женщины, накрытое белой простыней. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщалось ранее, следователь МВД была убита в подмосковном поселке Архангельское. Неизвестный застрелил женщину, когда та выходила из подъезда дома. Она получила ранение в шею.

В СК отмечают, что погибшая была старшим следователем по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе связанная со служебной деятельностью убитой. Ранее на следователя уже совершались нападения — несколько месяцев назад неизвестные сожгли ее автомобиль.