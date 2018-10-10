Специалисты назвали возможную причину ЧП с самолетом в Якутске

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Cамолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании "Якутия" мог выкатиться со взлетно-посадочной полосы в Якутске из-за неудовлетворительного состояния ВПП, заявил РИА Новости источник в комиссии по расследованию инцидента.

Во вторник Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска, при выкатывании у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолёта находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.

"Предварительно, возможной причиной выкатывания со взлетно-посадочной полосы воздушного судна в Якутске могло стать неудовлетворительное состояние ВПП, связанное с ее обледенением, и несоответствие коэффициентов сцепления на участках ВПП тем значениям, которые были переданы экипажу перед приземлением самолета", — сказал источник.