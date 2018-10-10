Из-за ЧП в аэропорту Якутска сместили время восьми рейсов

ЯКУТСК, 10 окт — РИА Новости. Три рейса авиакомпании "Якутия" перенаправлены в Чульман, у восьми смещено время по причине инцидента на ВПП аэропорта "Якутск", сообщила РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании Надежда Томская.

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", следовавший из Удан-Удэ, в ночь на среду при посадке в Якутске выехал за пределы ВВП. На борту воздушного судна находился 91 человек, в том числе семь детей и пять членов экипажа, все они покинули борт по надувному трапу. В связи с происшествием аэропорт был закрыт с 03.20 до 10 часов 30 минут по местному времени.

"По данной причине три рейса авиакомпании "Якутия" (№588 Санкт-Петербург — Якутск, № 474 Москва — Якутск, №478 Москва — Якутск) направлены на запасной аэродром в поселок Чульман. Смещено время восьми авиарейсов: из Якутска в Сочи через Москву, а также в Магадан, кроме того, изменилось время авиаполетов внутри республики — в Усть-Неру, Нерюнгри, Нюрбу, Олекминск, Среднеколымск", — отметила Томская.

Пассажиры, ожидающие вылета, о времени вылета оповещены, им предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Якутск" на вылет открыт в 10.30, выпуск воздушных судов на прилет будет осуществляться после завершения работ по эвакуации самолета с взлетно-посадочной полосы.