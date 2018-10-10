НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Томской области совместно с другими правоохранителями выявили и задержали членов так называемой "спящей" ячейки запрещенной в России международной террористической организации, участвующей в боевых действиях в Сирии, сообщает в среду УФСБ по региону.

"Выявлена и пресечена деятельность региональной так называемой "спящей" ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад" (ДТД)*, участвующей в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики против представителей регулярной армии и официального правительства Сирии", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что в отношении лидера ячейки, гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, следователи УФСБ возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Склонение к участию к террористической деятельности".

"Установлено, что злоумышленник в ходе устных бесед, а также посредством электронной переписки в мессенджере Telegram склонял лица из своего окружения к участию в террористической деятельности на территории Сирии. При этом вербовщик осознавал, что сформированная им группа лиц может быть использована для совершения преступлений террористического характера и на территории России", — сообщили в УФСБ.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики задержали трех членов террористической ячейки из числа соотечественников вербовщика. Выявляются дополнительные связи обвиняемого в террористических структурах, добавили в ведомстве.

*Террористическая организация, запрещенная в России.