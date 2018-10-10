Аэропорт Якутска, где самолет выкатился за пределы ВПП, закрыт

ЯКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Аэропорт Якутска, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт поселок Чульман Нерюнгринского района, сообщила РИА Новости главный специалист группы информационного обеспечения деятельности ГУМЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина.

Во вторник воздушное судно Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", следовавший из Удан-Удэ, выехал за пределы воздушно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 91 пассажир, в том числе – семь детей и пять членов экипажа, все пассажиры покинули борт по надувному трапу. Погибших и пострадавших нет. Всего задействовано 29 человек и 7 единиц техники, в том числе 13 спасателей и 3 единицы техники от МЧС России.

"В связи с происшествием аэропорт "Якутск" закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт поселок Чульман Нерюнгринского района", — сообщила Рахматуллина.

Она добавила, что создана комиссия по расследованию инцидента.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Якутска проходит ремонт ВПП.