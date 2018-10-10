Аэропорт Якутска, где самолет выкатился за пределы ВПП, закрыт

ЯКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Аэропорт Якутска, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт поселок Чульман Нерюнгринского района, сообщила РИА Новости главный специалист группы информационного обеспечения деятельности ГУМЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина.
"В связи с происшествием аэропорт "Якутск" закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт поселок Чульман Нерюнгринского района", — сообщила Рахматуллина.
Она добавила, что создана комиссия по расследованию инцидента.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Якутска проходит ремонт ВПП.