В аэропорту Якутска самолет SSJ100 выкатился за пределы ВПП

МОСКВА, 9 окт — рИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" во вторник выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Якутска, вследствие чего у лайнера сломалось шасси, пострадавших нет, говорится в сообщении Росавиации.

"В 21.21 по московскому времени в аэропорту Якутска самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ — Якутск, после приземления и пробега по ВПП выкатился за её пределы", — сообщили в ведомстве.

При выкатывании подломились основные опоры шасси. На борту самолёта находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. Никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал, отметили в Росавиации.

"Первоначальные действия по расследованию обстоятельств и причин происшествия осуществляются силами аэропорта "Якутск" и Якутского межрегионального территориального управления Росавиации во взаимодействии с правоохранительными органами", — добавили в ведомстве.