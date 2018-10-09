В Саратове больная диабетом скончалась из-за отсутствия льготных лекарств

САРАТОВ, 9 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Больная сахарным диабетом скончалась в Саратове после того, как врачи поликлиники пять месяцев не выписывали ей льготные лекарства из-за проблем с их закупкой региональным минздравом и ненадлежащим образом проводили осмотр пациентки, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе прокуратуры области.

По данным прокуратуры, 28-летняя больная сахарным диабетом, инвалид первой группы нуждалась в медицинской помощи и постоянном приеме лекарств — препаратов железа и "эпоэтин", которые по рекомендации специалистов областной больницы она получала в прошлом году. Но с января по май этого года льготные рецепты на жизненно необходимые для пациентки препараты врачи саратовской городской поликлиники № 20 не выписывали из-за их отсутствия в аптеках в необходимом количестве.

В ведомстве выяснили, что отсутствие лекарств связано с тем, что аукцион на их поставку, объявленный лишь в мае текущего года, региональным минздравом признан несостоявшимся, а повторно торги прошли через месяц, а госконтракт заключили только в августе.

"До заключения контракта министерство здравоохранения области давало районным поликлиникам негласные указания о невыписке рецептов. Родственники заявительницы были вынуждены приобретать дорогостоящие препараты за счет собственных средств и в меньшем количестве, чем ей было рекомендовано", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, из-за неполучения необходимых лекарств и ненадлежащего осмотра врачами у заявительницы развилось осложнение. "К сожалению, женщина скончалась", — сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство потребовало привлечь виновных к уголовной ответственности. "По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", — отмечается в сообщении.

Кроме того, прокуратура внесла представление в адрес глава областного минздрава, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, нетранспортабельная больная нерегулярно осматривалась врачами, и в связи с неполучением необходимых лекарств у нее развилась хроническая почечная недостаточность. "Бригада "скорой" девушку доставила в реанимацию в состоянии комы, но спасти врачам ее не удалось", — сказал собеседник агентства.