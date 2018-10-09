Водитель сбившего людей в Орле троллейбуса рассказала о неисправной педали

ВОРОНЕЖ, 9 окт — РИА Новости. Водитель троллейбуса, наехавшая на людей на остановке в Орле, рассказала, что перед происшествием у нее провалилась педаль, сообщает СК РФ на своем канале в YouTube.
Следователь спросил, заглох ли троллейбус, на что водитель ответила утвердительно.
"Остановилась возле бордюра… Я поставила троллейбус к бордюру, подъехала, педаль провалилась. Потом она включилась. А тут люди ринулись, маршрутчик подъехал… Дальше я ничего не помню — что-то прям все так резко. Вообще кошмар", — рассказала женщина следствию.
Следователи добавили, что в автотранспортном предприятии изымается необходимая техническая документация на попавший в ДТП троллейбус.