МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы признал Корнея Макарова виновным в смерти блогера в московском Парке Горького и освободил его из-под стражи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лиана Ахмедова.
Макарова признали виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).
"Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 11 месяцев ограничения свободы. Суд зачел время содержания под стражей из расчета 1 день в СИЗО за 2 дня ограничения свободы и освободил Макарова в зале суда за отбытием наказания", — сказала пресс-секретарь.
Она добавила, что суд взыскал с осужденного в пользу родителей погибшего по 1 миллиону рублей.