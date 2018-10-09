Суд освободил обвиняемого по делу об избиении блогера до смерти

Дело о нападении на блогера в парке Горького (20)

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы признал Корнея Макарова виновным в смерти блогера в московском Парке Горького и освободил его из-под стражи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лиана Ахмедова.

Инцидент произошел ночью 13 августа 2017 года в районе Пушкинской набережной в Москве. По информации пресс-службы Парка Горького, в ходе конфликта блогер Станислав Думкин был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание. Подозреваемый был арестован.

Макарова признали виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

"Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 11 месяцев ограничения свободы. Суд зачел время содержания под стражей из расчета 1 день в СИЗО за 2 дня ограничения свободы и освободил Макарова в зале суда за отбытием наказания", — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что суд взыскал с осужденного в пользу родителей погибшего по 1 миллиону рублей.