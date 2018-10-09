В Орле проверят предприятие, чей троллейбус сбил пешеходов

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Орле. 9 октября 2018

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Орле. 9 октября 2018

ВОРОНЕЖ, 9 окт — РИА Новости. Власти Орловской области проверят трамвайно-троллейбусное предприятие, чей троллейбус во вторник днем въехал в стоявших на остановке людей, в результате чего три человека погибли и двое были госпитализированы, сообщает администрация региона.

Ранее сообщалось, что авария произошла на остановке "Дворец спорта" около 14.45 мск вторника. Троллейбус четвертого маршрута сбил стоявших на остановке людей, три человека, в том числе один 17-летний подросток погибли. Двое пострадавших — женщина 1994 года рождения и молодой человек 2001 года рождения — госпитализированы.

После случившегося руководство региона рекомендовало мэрии Орла, а также департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области "в кратчайшие сроки проверить и обеспечить соблюдение правил эксплуатации подвижного состава всех муниципальных и региональных перевозчиков".

"Особое внимание рекомендовано уделить деятельности МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие". В частности, будет установлено, отвечает ли требованиям действующих нормативов организация предрейсового осмотра водителей", — отмечает обладминистрация.

Также власти требуют ввести жесткий контроль за соблюдением правил пассажирских перевозок как в самом Орле, так и во всей области.