Пострадавшие в ДТП с троллейбусом в Орле получат выплаты

Сотрудники МЧС России на месте ДТП в Орле, в результате которого троллейбус наехал на остановку

Сотрудники МЧС России на месте ДТП в Орле, в результате которого троллейбус наехал на остановку

ВОРОНЕЖ, 9 окт — РИА Новости. Власти Орловской области выплатят семьям погибших в ДТП с участием троллейбуса по 200 тысяч рублей, раненым — по 100 тысяч, сообщает администрация региона.

Ранее сообщалось, что авария произошла на остановке "Дворец спорта" около 14.45 мск вторника. Троллейбус четвертого маршрута сбил стоявших на остановке людей, три человека, в том числе один 17-летний подросток погибли. Двое пострадавших — женщина 1994 года рождения и молодой человек 2001 года рождения — госпитализированы. Губернатор Орловской области Андрей Клычков взял ситуацию на личный контроль.

"Андрей Клычков дал особое поручение департаменту финансов Орловской области выделить из резервного фонда правительства области денежные средства, которые будут перечислены семьям погибших и пострадавшим. Семья погибшим будет выделено – 200 тысяч рублей, пострадавшим – 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Как информируют областные власти, пострадавшим в трагедии и их семьям департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства и департамент образования Орловской области окажут "всестороннюю поддержку, в том числе психологическую".