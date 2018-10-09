Жертвы ДТП с троллейбусом в Орле выходили из маршрутки, сообщили в ГИБДД

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пострадавшие и погибшие при наезде троллейбуса на остановку в Орле люди, по предварительным данным, выходили из рядом стоящего маршрутного такси, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД РФ.

Ранее сообщалось, что авария произошла на остановке "Дворец спорта" около 14.45 мск вторника. Троллейбус четвертого маршрута сбил стоявших на остановке людей, три человека, в том числе 17-летний подросток, погибли. Двое пострадавших — женщина 1994 года рождения и молодой человек 2001 года рождения — госпитализированы.

"По словам очевидцев ДТП, предварительно, водитель маршрутного такси остановился слева перед троллейбусом, так что его пассажирам пришлось спереди обходить троллейбус, чтобы добраться до тротуара. В этот момент водитель троллейбуса закрывает двери и едет вперед, не заметив людей перед собой", — пояснили в федеральной Госавтоинспекции.

По факту ДТП следственное управление СК по Орловской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").