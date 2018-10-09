Губернатор Орловской области взял на контроль дело о ДТП с троллейбусом

ВОРОНЕЖ, 9 окт — РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков взял на личный контроль ситуацию по аварии с участием троллейбуса в Орле, в результате которой три человека погибли и двое были госпитализированы, сообщает администрация региона.

Ранее сообщалось, что авария произошла на остановке "Дворец спорта" около 14.45 мск вторника. Троллейбус четвертого маршрута сбил стоявших на остановке людей, три человека, в том числе 17-летний подросток, погибли. Двое пострадавших — женщина 1994 года рождения и молодой человек 2001 года рождения — госпитализированы.

"От имени правительства Орловской области и от себя лично приношу искренние соболезнования семьям погибших. Хочу заверить, что мы не оставим их один на один с бедой в этой тяжелой ситуации, окажем всестороннюю поддержку. Медицинским службам также даны указания оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Ситуацию держу на личном контроле", — приводит слова губернатора обладминистрация.