В Петербурге оштрафовали пилота, пролетевшего на вертолете под опорой моста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 150 тысяч рублей Евгению Кузовлеву, который пролетел на вертолете под опорой моста Западного скоростного диаметра, уголовное преследование в отношении него прекращено, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В ходе расследования было установлено, что 10 августа пилот вертолета Gazelle SA-0682G из хулиганских побуждений, в нарушение действующих запретов, совершил пролет на высоте не более 25 метров под автомобильным путепроводом и между пилонов вантового моста через Петровский канал (устье рек Малая Нева и Малая Невка) автомагистрали "Западный скоростной диаметр". Отмечалось, что своими действиями пилот создал угрозу безопасности водителей и пассажиров автомобилей, а также экскурсионных судов в акватории рек Малая Нева и Малая Невка. Было возбуждено уголовное дело по статье "действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств".

Дело поступило в суд с ходатайством следствия о прекращении уголовного дела, уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде штрафа.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Кузовлев пояснил суду, что вертолет был приобретен по частям, для сборки приглашались специалисты из Сербии. Вертолет не состоял на учете. Пилотное свидетельство Кузовлев получал в 2012 году, после истечения его срока действия в 2013 году не смог продлить. Отмечается, что Кузовлев признал свою вину и раскаялся в содеянном.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Евгения Кузовлева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ… Суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей", — говорится в сообщении.