СК завел дело после ДТП в Орле, где троллейбус въехал в толпу пешеходов

ВОРОНЕЖ, 9 окт — РИА Новости. Уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после аварии с участием троллейбуса в Орле, в результате которой три человека погибли и двое были госпитализированы, сообщила во вторник РИА Новости старший помощник следственного управления СК РФ по региону Юлия Дорофеева.

Ранее сообщалось, что авария произошла на остановке "Дворец спорта" около 14.45 мск вторника. Троллейбус четвертого маршрута сбил стоявших на остановке людей, три человека, в том числе один 17-летний подросток погибли, двое, из них один несовершеннолетний, были госпитализированы.

"На месте происшествия работают сотрудники следственного управления. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 238 Уголовного кодекса", — сказала Дорофеева.

Статья "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более человек" предусматривает до 10 лет лишения свободы. По словам Дорофеевой, следователи производят осмотр места происшествия. Причина ДТП устанавливается.