Стали известны подробности смертельного ДТП с троллейбусом в Орле

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Троллейбус наехал на остановку в Орле, три человека погибли и двое ранены, среди жертв есть ребенок, сообщил РИА Новости представитель федеральной ГИБДД.

"Женщина-водитель троллейбуса наехала на остановку, в результате чего три человека погибли и двое доставлены в больницу. По предварительным данным, один из погибших находится под троллейбусом, он несовершеннолетний", — сказали в ведомстве.

Как пояснил РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД, один из погибших – 17-летний подросток, среди раненых есть его ровесник, тоже примерно 17 лет. Женщина-водитель автобуса, пояснили в управлении, сейчас в шоковом состоянии.

По информации источника агентства в экстренных службах, у пострадавшего подростка "не очень серьезные" травмы.

Троллейбус ехал по 4-му маршруту, а инцидент произошел на остановке "Дворец спорта". Его причины выясняются.