В Новосибирске девятиклассник в школе ранил сверстника ножом в ногу

НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Двое девятиклассников в Новосибирске поссорились у школьной раздевалки, в результате один из них ранил оппонента перочинным ножом в ногу, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

"Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту конфликта девятиклассников, произошедшего в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 202", — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, утром во вторник во время перемены между двумя 15-летними подростками у раздевалки произошла ссора, в ходе которой один из них ударил другого перочинным ножом, нанеся колото-резаное ранение. Сотрудники школы вызвали скорую помощь. Пострадавшего подростка доставили в ближайшее медучреждение.

"В настоящее время подросток находится дома под присмотром законных представителей", — отметили в управлении.

На место происшествия прибыло руководство регионального следственного управления, территориального отдела и следователи, сотрудники полиции. Следователи изъяли видеозапись камер видеонаблюдения и перочинный нож, опрашиваются педагоги и ученики, которые стали очевидцами произошедшего.

"Устанавливаются условия проживания и воспитания подростков, а также причины конфликта", — добавили в СУСК.