В Екатеринбурге нашли мертвым сотрудника бюро Интерпола

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Свердловские следователи проводят проверку по факту обнаружения тела сотрудника национального бюро Интерпола в Екатеринбурге.

Ранее СМИ сообщили, что в уральской столице был обнаружен мертвым сотрудник национального бюро Интерпола. По данным источника агентства, силовик покончил с собой.

"Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга проводится доследственная проверка по факту обнаружения в одной из квартир тела мужчины 1971 года рождения, работавшего сотрудником полиции", – сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ Александр Шульга.

По его словам, проводится судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти мужчины. Шульга отметил, что признаков криминальной смерти не усматривается.

Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что установлением обстоятельств смерти мужчины занимаются специалисты инспекции по личному составу подразделения собственной безопасности главка, подразделения по работе с личным составом и психологи.

"Он не оставил предсмертной записки и не объяснил мотив своего поступка, но специалисты, выезжавшие на место происшествия, утверждают, что это ЧП не связано с исполнением им служебных обязанностей", — сказал представитель полиции.