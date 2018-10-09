Возбуждено дело о хищении почти 190 миллионов рублей у Минобороны

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Москве возбуждено уголовное дело о хищении 188 миллионов рублей, выделенных 31-му институту специального строительства Минобороны, сообщила Генпрокуратура.

Отмечается, что в 2012-2013 годах институт перечислил эти деньги субподрядчику ООО "Радиострой".

"При этом свои обязательства по производству проектно-изыскательских работ в интересах АО "31 ГПИСС" оно не выполнило и платежи не возвратило", — сообщили в ведомстве.

При этом, по данным следствия, сотрудники института не приняли меры, чтобы вернуть авансы по банковским гарантиям, что сделало невозможным их взыскание.

Возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере", которая предполагает до десяти лет заключения. Есть ли в деле подозреваемые, не сообщается.