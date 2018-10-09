ФСБ предотвратила шесть терактов с начала года

МАХАЧКАЛА, 9 окт — РИА Новости. В России с начала года предотвращено шесть терактов, уничтожены 50 и задержаны более 60 боевиков, сообщил во вторник в Махачкале глава ФСБ Александр Бортников.

"Шесть терактов предотвращено в России с начала 2018 года, убито 50 боевиков, задержано 63 бандита и 142 пособника боевиков", — перечислил генерал на заседании Национального антитеррористического комитета.

Он констатировал, что несмотря на реализуемые меры, "на территории СКФО сохраняется ряд угроз" в сфере терроризма. В регионе по-прежнему активны международные террористические организации.

Помимо Бортникова, на заседание в столицу Дагестана приехали глава МВД Владимир Колокольцев, директор Росгвардии Виктор Золотов, руководитель ФСО Дмитрий Кочнев, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также главы и заместители руководителей регионов Северного Кавказа.