ПЕТРОЗАВОДСК, 9 окт — РИА Новости. Прокуратура Петрозаводска опротестовала "излишне мягкий" приговор экс-главе комитета по управлению госимуществом Карелии Денису Косареву, приговоренному к условному заключению за получение 2,6 миллиона рублей взяток, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Поступило (в суд) апелляционное представление в виду излишней мягкости приговора", — сказал собеседник агентства, добавив, что дата рассмотрения апелляционного представления в Верховном суде Карелии пока не назначена.

Петрозаводский городской суд приговорил Косарева к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и пяти миллионам рублей штрафа, а также запретил бывшему чиновнику занимать должности на государственной или муниципальной службе.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке в закрытом режиме. Прокуратура требовала для Косарева четыре года колонии строгого режима со штрафом в пять миллионов рублей.

По версии следствия, Косарев вместе с заместителем Сергеем Максимовым (расследование в отношении последнего продолжается) в 2014–2015 годах получили шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 миллиона рублей.

Отмечается, что за эти деньги чиновники создавали условия для победы коммерческих компаний в аукционах, после чего заключали с фирмами госконтракты и договоры аренды недвижимости, а также согласовывали выдачу фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Косареву предъявлено обвинение по статьям "получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере" и "присвоение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения". Кроме того, экс-чиновнику инкриминируется присвоение 40 тысяч рублей под предлогом премиальной выплаты.