Первый пассажирский поезд задерживают из-за обрушения моста в Приамурье

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Первый пассажирский поезд сообщением Нерюнгри – Хабаровск задерживают из-за обрушения моста на пути в Свободном Амурской области, сообщил РИА Новости представитель Забайкальской железной дороги.

В 10.33 (04.33 мск) во вторник обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Его водитель 1970 года рождения госпитализирован с ушибом грудной клетки, открытым переломом голени и раздробленной стопой, на место экстренно выехали губернатор Приамурья Василий Орлов и министр транспорта и строительства Приамурья Александр Зеленин, режим ЧС регионального значения введен в Амурской области.

"Первый пассажирский поезд у нас должен быть в 10 мск с копейками, это поезд Нерюнгри-Хабаровск, но пути еще не расчищены. Он пока в пути, но, скорее всего, будет ждать расчистки, потому что в ближайшие час-полтора пути точно не освободят", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пока сложно говорить о сроках расчистки полотна, так как в работах участвуют несколько служб.

"Надеемся, что задержка поездов не будет большой. Далее на подходе два пассажирских поезда в 13.26 и 13.50, вероятно, по ним тоже будем сообщать о задержке", — сказала собеседник.