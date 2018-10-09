Ликвидация последствий обрушения пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

Ликвидация последствий обрушения пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Объездные дороги после обрушения виадука в городе Свободный Амурской области укрепят 500 тоннами песка, рассказала РИА Новости пресс-секретарь администрации Свободного Кристина Мягкова.

В 10.33 (04.33 мск) в городе Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города с залинейной частью. В городе введен режим ЧС, виадук 1982 года постройки решено демонтировать, в демонтаже задействуют 70 человек.

"Объездные дороги у нас в плохом состоянии после дождей, на их отсыпку выделено 500 тонн песка, идет грейдирование", — сказала Мягкова.

По данным ГУ МЧС по Амурской области, в ликвидации последствий происшествия задействованы 81 человек и 21 единица техники.

"К месту происшествия следуют восстановительные поезда со станции Шимановск и Белогорск. Движение поездов на станции временно приостановлено. Задержки пассажирских поездов в связи с происшествием на ЗабЖД нет", — сообщает региональный главк МЧС.