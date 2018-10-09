Власти Приамурья назвали причину обрушения моста в Свободном

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Автомобильный мост рухнул на Транссибирскую железную дорогу в приамурском Свободном, из-за того что по нему ехал тяжелый грузовик, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Ранее МЧС сообщило, что два пролета виадука обрушились на железнодорожное полотно в городе Свободный в Амурской области, пострадал водитель грузовика, который в этот момент ехал по мосту, он госпитализирован.

"В 10.33 (04.33 мск) в городе Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города с залинейной частью. По предварительной информации, происшествие вызвано проездом груженого большегрузного транспорта", — сообщают власти.