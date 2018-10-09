Магаданец пришел в банк и узнал, что умер

МАГАДАН, 9 окт — РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданские следователи проверяют действия медиков поселка Ягодное, неверно указавших дату рождения в документах умершего местного жителя, в результате чего стал считаться мертвым его тезка из Магадана, сообщил РИА Новости старший помощник главы регионального управления СК Андрей Макаров.

По предварительным данным, в Ягодном похоронили полного тезку магаданца Александра Ткача, но неверно указали дату его рождения, из-за чего и возникла путаница, пояснил собеседник.

"Начата доследственная процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В ходе проверки будут устанавливаться обстоятельства, при которых недостоверные сведения об умершем лице были внесены в медицинские документы", — сообщил Макаров. Проверку начали в понедельник, уточнил он.

По результатам будет принято процессуальное решение о том, есть ли в действиях медиков признаки этого преступления.

Сам магаданец Ткач рассказал РИА Новости, что справка о его смерти пришла из Ягодного в магаданский ЗАГС и он уже вторую неделю ходит по различным инстанциям, доказывая, что жив.

"Сначала мою фамилию не нашли в избирательных списках в день выборов в сентябре, но тогда ничего не сказали. Затем заблокировали мою карту и списали с нее деньги. Не пришла пенсия. И когда я пришел в банк, стал выяснять, что происходит, мне сообщили, что я умер. Есть и справка о смерти. Якобы умер я в поселке Ягодное, где даже ни разу в жизни не был", — рассказал Ткач.

В управлении Пенсионного фонда в Магадане тоже разбираются в ситуации, приняли у Ткача заявление и вскоре возобновят выплату пенсии, рассказала РИА Новости замначальника управления Ирина Ким.

"Мы сейчас ведем работу по открытию его лицевого счета. Формированию доставочного документа за сентябрь. Это будет сделано в ближайшее время. Уже на этой неделе он получит сентябрьскую пенсию. Октябрьскую пенсию, как положено, в свои сроки", — рассказала Ким.