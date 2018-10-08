Директору школы, где учились сестры Хачатурян, вынесли представление

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что по ее запросу в прокуратуру по делу сестер Хачатурян были выявлены нарушения и вынесены представления директору школы, где обучались девушки.

Ранее директор школы №1370 Сергей Корышев, в которой обучались две из трех сестер, сообщил РИА Новости, что школа неоднократно обращалась в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки из-за того, что девушки часто пропускали занятия.

"Мы направили запрос в прокуратуру. Надо сказать, что прокуратура выявила нарушения. Вынесено представление, начиная от директора школы и заканчивая районным МВД, и префекту", — заявила детский омбудсмен в интервью программе "Поздняков" на НТВ, которое выйдет в эфир в ночь с понедельника на вторник.

Ранее в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы РИА Новости заявили, что сообщений о жестоком обращении в отношении трех сестер в столичные учреждения социальной защиты не поступало, семья Хачатурян не состояла на учете как находящаяся в социально-опасном положении.

Как сообщал ранее Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери, им предъявлено обвинение.

Позднее Басманный суд Москвы освободил всех трех сестер из СИЗО, избрав им в качестве меры пресечения запрет на совершение определенных действий. Каждой из фигуранток запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо кроме следователя и близких родственников, также сестрам запрещено общаться друг с другом. Кроме того, установлен запрет на использование интернета и мобильной связи.