Мосгорсуд отказался разблокировать пиратский контент на "Яндексе"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник оставил в силе временную блокировку ссылок на пиратский контент на "Яндексе" в рамках иска телеканала ТНТ, сообщает "Газпром-медиа" (ТНТ входит в этот холдинг).

По существу иск ТНТ к поисковику, в котором телеканал требует полностью заблокировать ссылки на пиратские копии сериала "Домашний арест", будет рассмотрен через неделю, 15 октября.

"Сегодня было очередное заседание по ТНТ. Суд отказал "Яндексу" в отмене обеспечительных мер", — говорится в сообщении холдинга, поступившем в РИА Новости.

Всего иски к "Яндексу" подали четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа". Поисковик сначала отказывался блокировать ссылки, но после того, как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, компания решила удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.

Иск "2×2" о защите авторских прав на сериал "Осторожно, земляне" Мосгорсуд рассмотрит 15 октября, а иски от телеканалов "Супер" и ТВ3 — 7 ноября.

Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, проблему пиратства в этой сфере могло бы решить появление доступных лицензионных видеосервисов.