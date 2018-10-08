Мосгорсуд отказался разблокировать пиратский контент на "Яндексе"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник оставил в силе временную блокировку ссылок на пиратский контент на "Яндексе" в рамках иска телеканала ТНТ, сообщает "Газпром-медиа" (ТНТ входит в этот холдинг).
По существу иск ТНТ к поисковику, в котором телеканал требует полностью заблокировать ссылки на пиратские копии сериала "Домашний арест", будет рассмотрен через неделю, 15 октября.
"Сегодня было очередное заседание по ТНТ. Суд отказал "Яндексу" в отмене обеспечительных мер", — говорится в сообщении холдинга, поступившем в РИА Новости.
Иск "2×2" о защите авторских прав на сериал "Осторожно, земляне" Мосгорсуд рассмотрит 15 октября, а иски от телеканалов "Супер" и ТВ3 — 7 ноября.
Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, проблему пиратства в этой сфере могло бы решить появление доступных лицензионных видеосервисов.