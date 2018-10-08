Число жертв ЧП на пороховом заводе в Перми возросло до трех

ПЕРМЬ, 8 окт — РИА Новости. Оба пострадавших при ЧП на пороховом заводе в Перми, которые были госпитализированы, скончались, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

В понедельник, в 12.00 (мск) на территории ФКП "Пермский пороховой завод", расположенного на улице Гальперина в Перми, произошел хлопок газового баллона без последующего горения. По данным МЧС, ЧП не повредило здание и не повлияло на технологический процесс на предприятии. В результате хлопка на месте происшествия погиб один человек, двое были госпитализированы в МСЧ № 11.

"Оба они скончались в больнице", — сообщили в минздраве.

В обстоятельствах ЧП на пороховом заводе разбираются сотрудники СК РФ по Пермскому краю. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии.

ФКП "Пермский пороховой завод" — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ.