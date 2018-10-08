В Тверской области проверят пассижирский транспорт после ДТП с 13 погибшими

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости. Власти Тверской области поручили провести масштабные проверки в сфере пассажирского транспорта в регионе после ДТП с участием двух автобусов, в котором погибли 13 человек, сообщает в понедельник правительство региона.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово в пятницу утром. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии погибли 13 человек — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.

В понедельник, 8 октября, губернатор Тверской области Игорь Руденя на организационном совещании с членами правительства региона дал ряд поручений в связи с аварией.

"Масштаб трагедии очень большой. В перевозке пассажиров не допустима даже малейшая халатность. Надо направить все силы на профилактику подобных происшествий", — сказал Руденя.

По данным облправительства, министерству транспорта Тверской области поручено проанализировать состояние рынка пассажирских перевозок и "принять необходимые меры по наведению порядка в этой сфере для обеспечения максимальной безопасности людей".

Губернатор также обратил внимание на работу школьных автобусов, автомобилей скорой медицинской помощи, социального такси. Министерствам образования, здравоохранения, социальной защиты населения поручено организовать инструктаж с лицами, ответственными за осуществление этих перевозок, водителями, а также проверить состояние безопасности транспортных средств.

Кроме того, по слова Рудени, необходимо уделить особое внимание оборудованию шумовой разметки на загородных трассах для повышения бдительности водителей.

Власти области объявили 6 и 7 октября в городах Ржев и Старица, жителями которых были погибшие в ДТП, траур. По данным облправительства, родным погибших выделят материальную помощь — 200 тысяч рублей каждой семье. Пострадавшие в аварии получат по 100 тысяч рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда губернатора. Также родственники погибших получат страховые выплаты в соответствии с действующим законодательством.