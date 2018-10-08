Пьяный москвич разбил плафоны на "Таганской", приняв их за пингвинов

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пьяный житель Москвы разбил семь плафонов на эскалаторе станции "Таганская". Допрос подозреваемого опубликовал канал "Россия 24".

По словам мужчины, он не может объяснить, зачем повредил осветительные приборы. Однако признался, что на первом допросе рассказал, что видел перед собой пингвинов, "как в тире", и хотел от них избавиться.

Нарушитель признал вину, сославшись на сильное опьянение (он выпил бутылку ликера и пять литров пива), и согласился возместить ущерб на сумму в 21 тысячу рублей.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".