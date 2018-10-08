Ростовчанина, нанесшего себе рану ножом в голову, успешно прооперировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Врачи успешно прооперировали мужчину, поступившего в больницу города Донецка Ростовской области с ножом в голове и в полном сознании, уже через неделю его могут перевести в психбольницу, сообщил РИА Новости главный врач центральной городской больницы Юрий Медин.

В минувшую пятницу в полицию поступило сообщение о том, что мужчина в городе Донецке получил ранение ножом в голову. Правоохранители выехали на место, мужчина был госпитализирован. По факту инцидента организована проверка. Как сообщал источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, мужчина сам воткнул себе нож в голову, а потом вызвал полицию. При этом он находился в полном сознании.

"Пригласили по санавиации нейрохирурга и прооперировали. Все прошло успешно, сейчас его жизни ничего не угрожает", — сказал Медин, добавив, что пока послеоперационных осложнений никаких не наблюдается, и состояние пациента "удовлетворительное, соответствует тяжести перенесенной операции".

По его словам, пока мужчина остается в реанимации, но уже через неделю он может быть выписан. При этом в связи с тем, что он является инвалидом по психическому заболеванию, после выписки его направят на лечение в психиатрическую клинику.