В Новосибирске навесные шкафы упали на детей во время урока

НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Следственные органы в Новосибирске проводят проверку по факту инцидента в одной из школ, где навесные шкафы рухнули на пятиклассниц во время урока технологии, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

"Предварительно установлено, что сегодня в утреннее время проводился урок технологии с девочками, обучающимися в пятом классе. Во время урока на детей произошло падение четырех деревянных навесных шкафов", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что точное число пострадавших школьниц и степень тяжести вреда здоровью устанавливаются. Несколько девочек направлены в больницу на обследование.

"На место происшествия незамедлительно прибыла следственная группа, которую возглавил руководитель территориального следственного отдела. В настоящее время выполняются неотложные первоначальные следственные действия, изымается интересующая следователей документация, опрашиваются очевидцы", — сообщили в следственном управлении.

Уголовно-процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей; халатность", уточнили в ведомстве.