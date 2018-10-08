В Татарстане семью пытались отравить ртутью

КАЗАНЬ, 8 окт — РИА Новости. Следователи Татарстана выясняют обстоятельства покушения на убийство семьи в Альметьевске, где в еде обнаружили ртуть, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

"По версии следствия, 3 сентября в одном из домов в городе Альметьевск во время обеда сидевшие за столом члены семьи обнаружили в тарелках, а также посуде, использовавшейся для приготовления пищи, шарики ртути. В тот момент за столом находились 61-летний хозяин, его 55-летняя супруга, племянник 2004 года рождения, а также 29-летняя дочь и двое ее детей 2010 и 2017 годов рождения", — говорится в сообщении.

По информации следствия, в доме была 78-летняя мать хозяина, но она обедала отдельно.

В дальнейшем хозяин дома почувствовал ухудшение самочувствия. В крови у него было обнаружено повышенное содержание ртути.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

"Следствие полагает, что вещество в еду подложил кто-то из находившихся в доме родственников. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении химической экспертизы, а также психолого-психиатрической экспертизы в отношении матери хозяина дома", — отмечает ведомство.