В Татарстане семью пытались отравить ртутью

КАЗАНЬ, 8 окт — РИА Новости. Следователи Татарстана выясняют обстоятельства покушения на убийство семьи в Альметьевске, где в еде обнаружили ртуть, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
По информации следствия, в доме была 78-летняя мать хозяина, но она обедала отдельно.
В дальнейшем хозяин дома почувствовал ухудшение самочувствия. В крови у него было обнаружено повышенное содержание ртути.
"Следствие полагает, что вещество в еду подложил кто-то из находившихся в доме родственников. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении химической экспертизы, а также психолого-психиатрической экспертизы в отношении матери хозяина дома", — отмечает ведомство.