НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Конфликт, переросший в массовую драку в омской исправительной колонии №6, был спровоцирован заключенными, которых не устраивали законные требования администрации, они избивали "вставших на путь исправления", сообщила журналистам уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова.

По данным УФСИН по региону, вечером 6 октября группа осужденных пыталась склонить к бунту других заключенных, между ними завязалась драка. Личный состав учреждения был поднят по тревоге. По данным СК, в драке пострадали более 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законов в колонии.

"Конфликт был между людьми, которые встали на путь исправления, и теми, которых что-то не устраивало в законных требованиях администрации колонии, которые предъявляются ко всем осужденным", — сказала омбудсмен, которая в понедельник посетила колонию и больницу, где лечатся четверо пострадавших.

Касьянова отметила, что зачинщики конфликта начали избивать не противившихся режиму заключенных. Они выступали за свободное передвижение по территории колонии, возможность использования сотовых телефонов и выдвигали другие требования. "Мы их (пострадавших – ред.) посетили, пытались выяснить причину конфликта. Никто из них не сказал, что у них есть претензии к администрации колонии или что конфликт был спровоцирован какими-то неправомерными действиями администрации. Нет. Когда все началось, один из них уже лежал в постели и говорит, что просто начали избивать, двое были в курилке – то же самое. По их словам, ранее они не получали каких либо угроз или замечаний. Это носило спонтанный характер. И помогли им выйти из этой зоны конфликта именно сотрудники колонии", — сказала омбудсмен.

Она отметила, что участвовать в беспорядках и избиении заключенных не стали и вновь прибывшие в колонию, содержащиеся на карантине осужденные, что, по ее словам, говорит о нормальном к ним отношении со стороны администрации. "После того как мы вышли из колонии, там были люди, родственники, которые говорили, что там имеет место избиение. Но если бы там это было, то, наверное, люди только прибывшие и подвергавшиеся длительному насилию присоединились бы к беспорядкам. Требования к администрации вообще не звучали. Сотрудники администрации колонии оказывали помощь пострадавшим и передвигались по территории колонии спокойно", — сказала Касьянова.

"Что касается тех людей, которые были вывезены с территории колонии, зачинщиков, сегодня они находятся в СИЗО, с ними проводятся следственные действия. Завтра мы туда выедем, будем с ними встречаться, разговаривать и пытаться уточнить причины конфликтов, которые произошли", — добавила она.