Один из заключенных омской колонии находится в реанимации после операции

НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Четверо заключенных находятся в больнице после массовой драки в омской исправительной колонии №6, один из них в стабильно тяжелом состоянии в реанимации после операции, сообщила журналистам уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова.

По данным УФСИН по региону, вечером 6 октября группа осужденных пыталась склонить к бунту других заключенных, между ними завязалась драка. Личный состав учреждения был поднят по тревоге. По данным СК, в драке пострадали более 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законов в колонии.

"По сути насилие применялось в отношении тех людей, которые встали на пусть исправления, они и были пострадавшими – порядка 20 человек. Четверо из них сегодня находятся на лечении в больнице", — сказала омбудсмен, посетившая больницу.

Касьянова сообщила, что все пострадавшие своевременно были доставлены сначала в медсанчасть колонии, где получили первую медпомощь вечером 6 октября, а утром 7 октября четверо оказались в спецбольнице. Один осужденный, по ее словам, прооперирован, он находится в реанимации в одной из городских больниц.

"Пока состояние его стабильно тяжелое. Как только будет возможность его посетить, мы это сделаем", — сказала она.

Ранее в УФСИН отмечали, что зачинщики массовой драки требовали сотовые телефоны, свободное перемещение по территории колонии и освобождение из штрафных изоляторов нарушителей режима. Их изолировали от остальных заключенных. В понедельник в управлении сообщили, что колония работает в штатном режиме, голодовку никто из заключенных не объявлял.