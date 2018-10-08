В Нижегородской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт — РИА Новости. Пьяный водитель автомобиля "Лада Калина" сбил женщину с коляской в Кулебакском районе, двухлетний ребенок погиб, сообщили РИА Новости в местном ГУМВД.

© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области В Иркутске трамвай задавил первоклассника

Трагедия произошла в селе Шилокша Кулебакского района Нижегородской области в 20.00 6 октября.

"Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину с коляской, которая шла по краю проезжей части. Ребенок 2016 года рождения получил смертельное ранение, молодая женщина госпитализирована с переломом ноги. Водитель скрылся с места происшествия, но потом явился с повинной", — рассказал старший инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУМВД России по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич.

Он добавил, что это уже двенадцатый ребенок, погибший на дорогах Нижегородской области в этом году. "В 2017 году за все 12 месяцев было зарегистрировано 12 погибших детей. Сейчас эта статистика выглядит еще печальнее", — сказал Мацкевич.