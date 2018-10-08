В Омской области водитель насмерть сбил ребенка

НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Водитель легковой машины в городе Тара Омской области сбил девятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, ребенок скончался на месте, сообщает УМВД по региону.

© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области В Иркутске трамвай задавил первоклассника

"Предварительно установлено, что неизвестный водитель, управляя автомобилем, предположительно ВАЗ-2109 или ВАЗ-21099 темно-синего цвета, следуя по улице Гвардейской в направлении улицы Елецкой, в районе дома № 4 допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, после чего с места ДТП водитель скрылся", — говорится в сообщении.

В результате аварии пешеход – мальчик 2009 года рождения от травм скончался на месте. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП.

Следователи СК тоже начали проверку после аварии. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, действиям водителя дана правовая оценка, в том числе по вопросу оставления ребенка в опасности", — говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.